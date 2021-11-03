Школьник из Махачкалы плеснул кипяток однокласснице в лицо

Третьеклассник из дагестанской школы поссорился с девочкой и решил отомстить: он набрал в кулере стакан кипятка, догнал девочку на улице и плеснул ей раскаленную воду прямо в лицо. Девочка получила ожоги второй степени.

Инцидент попал на видеокамеры в школе. Два мальчика стоят у кулера, пьют воду, а затем со стаканом выбегают на улицу. Там они догоняют девочку и обливают ее водой. Как оказалось, в чашке был кипяток, а девочка с ожогами пошла домой.

По предварительным данным, мальчика уже исключили из школы, на него и раньше жаловались учителя. Будет проведена проверка.