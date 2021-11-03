На Ставрополье причиной разводов стали измены, алкоголизм и разница взглядов

В пресс-службе ЗАГСа Ставропольского края рассказали, что главными причинами распада браков являются измены, алкоголизм, наркомания, разница взглядов на мир и материальные проблемы.

Исследование проводили совместно с Пятигорским государственным университетом. 34% опрошенных ответили, что развелись из-за разницы взглядов по наиболее важным жизненным вопросам; 32% не пережили материальные трудности; 30% респондентов назвали различные деструктивные зависимости главной причиной расторжения брака.

20% ответили, что не смогли простить измены, еще 8% расстались из-за отношений с родственниками пары.

- Из 10 тысяч расторжений браков, ежегодно регистрируемых органами ЗАГС края, только 2 тысячи приходится на пары, которые расторгают брак по взаимному согласию, не имея несовершеннолетних детей, а 8 тысяч пар расстаются на основании судебных решений, что в основном обусловлено наличием у них несовершеннолетних детей, - сказано в сообщении организации.