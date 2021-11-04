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Происшествия4 ноября 2021 9:33

На Ставрополье водитель сбил двух пенсионерок и сбежал с места ДТП

Одна из женщин погибла, вторую госпитализировали с травмами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Госавтоинспекции сообщили, что ночью 3 ноября в Петровском городском округе Ставрополья водитель сбил двух пенсионерок и скрылся с места происшествия. 62-летняя женщина погибла на месте от травм, вторую пострадавшую отправили в больницу.

- По данному факту проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев и всех владеющих какой-либо информацией по месту нахождения автомобиля и водителя просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Петровскому городскому округу, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о массовом ДТП у Пятигорска, в котором пострадали 3 человека. В аварии столкнулись четыре автомобиля, перекрыв главный въезд в город.