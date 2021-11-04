В Пятигорске 4 ноября вдоль Аллеи Единства посадили липы, туи и айву

Аллею Единства заложили в начале пути к монастырю. Фото: Instagram Дмитрия Ворошилова

В День народного единства 4 ноября 2021 года в Пятигорске активисты посадили более ста лип и кустарников на Аллее Единства, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в официальном Instagram-аккаунте.

Аллея ведет к Успенскому Второафонскому монастырю. Дорогу к нему недавно отремонтировали, наладили движение и убрали авторынок. Сегодня аллею облагородили. В мероприятии приняли участие архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов, представители епархии и местные активисты.

- В Пятигорске проживают люди самых разных национальностей и вероисповеданий, но взаимоуважение, традиции добрососедства и общность целей объединяют наш многонациональный город, - написал Дмитрий Ворошилов.

Люди посадили более 27 саженцев туи, 30 лип и 50 саженцев японской айвы.

Напомним, 4 ноября в России празднуют День народного единства. Обычно в городах проводят праздничные мероприятия (концерты, выставки и т.д.), но в 2021 году их пришлось отменить из-за эпидемиологической обстановки.