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Здоровье4 ноября 2021 20:04

Полиция Железноводска провела рейды по соблюдению масочного режима в кафе и магазинах

Правоохранители составили протоколы, с особо злостными нарушителями будет разбираться Роспотребнадзор
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что в магазинах, кафе и ресторанах города-курорта провели рейды на тех, кто игнорирует масочный режим. Граждан останавливали и составляли протокол.

В праздничный день особенно важно соблюдать все санитарные нормы, чтобы не поспособствовать увеличению количества заболевших коронавирусом в регионе. На сегодняшний день зарегистрировали 475 новых случаев заражения COVID-19.

- Несколько протоколов по существенным нарушениям режима направлены в Роспотребнадзор. - рассказал Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 30 октября по 7 ноября в регионе объявили нерабочие дни. Непривитых граждан старше 60 лет попросили соблюдать обязательную самоизоляцию.