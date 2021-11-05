На Ставрополье установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19

В Ставропольском крае 4 ноября 2021 года зарегистрировали максимальное число выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом - плюс 481 положительный тест. Итого: 100 095 заражений в регионе за все время пандемии.

Кроме того, за минувшие 24 часа на Ставрополье скончались с подтвержденным COVID-19 еще 42 пациента - макисмальное число летальных исходов, зафиксированное за сутки в крае.

Новые данные, связанные с распросранением ковида в регионе, опубликовал губернатор Владимир Владимиров.

Выздоровели за 4 ноября 302 человека. Всего - 77 712 случаев.

- Мы пока еще на пути к формированию коллективного иммунитета, - обратил внимание глава Ставрополья. - Прививку от COVID-19 в нашем крае сделали около 882 тысячи человек.

Первый компонент вакцины вчера получили более 9,1 тысячи жителей Ставрополья.