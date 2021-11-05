В Ставрополе появились первые аэропанорамы Татарского городища

На сервисе Яндекс.Карты появились первые аэропанорамы Татарского городища в Ставрополе. Теперь на археологический и природный памятник природы можно смотреть с высоты птичьего полета. Об это сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

- После того как исторический памятник вошел в топ – 1000 локальных брендов России, а также стал местом проведения фестиваля исторической реконструкции «Наследие степей и гор», интерес к нему у жителей и гостей краевого центра значительно возрос, - пояснили в ведомстве.

По этой причине решили сделать виртуальный тур. Для этого в октябре 2021 года сделали снимки местности.

- В скором времени государственный музей-заповедник им. Прозрителева и Праве предоставит необходимые материалы по истории городища. И аэротур будет нести еще и информативный характер, - добавили в администрации краевого центра.