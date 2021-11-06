Ставрополец заперся в купе поезда "Москва-Адлер" и ранил полицейского

Житель Ставрополя ранил полицейского в поезде "Москва-Адлер". Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября, после часа. В линейный отдел полиции на станции "Тула" поступило сообщение от начальника поезда, что пассажир ведет себя неадекватно. На место прибыл наряд полиции. К этому времени мужчина уже закрылся в купе и никого не впускал. На требования сотрудников открыть дверь 44-летний ставрополец ответил выстрелом из неустановленного оружия, в результате которого ранил полицейского в руку.

- Вагон был оцеплен сотрудниками полиции, других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние. Гражданин отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть, - сообщает пресс-служба полиции.

Пассажиры не пострадали. Раненый полицейский получил необходимую медицинскую помощь. По факту собраны необходимые для принятия процессуального решения материалы.