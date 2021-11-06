В Невинномысске нашли решение проблемы с завышенными выплатами по ТКО

В Невинномысске из-за обновления базы данных произошла путаница с начислением выплат за вывоз ТКО. Абоненты получили квитки, где цифры по числу жильцов и стоимости услуги заметно отличаются. Региональный оператор ООО "ЖКХ" прокомментировал ситуацию.

- Для скорейшего разрешения ситуации региональный оператор «ЖКХ» прилагает все усилия, мобилизовав специалистов для устранения проблемы некорректных данных. О взыскании неподтвержденных долгов с абонентов не может идти и речи. Поэтому оптимальным выходом станет сверка данных, поданных от наиболее достоверных источников – самих собственников жилья, - сказано в сообщении.

Работы по выверке данных обещают закончить до Нового года. Каждому собственнику потом придет правильный расчет. Для того, чтобы работы шли быстрее, регоператор просит подтвердить количество жильцов в квартире. Первый способ - посетить абонентский отдел с пакетом документов. Второй - через сайт регионального оператора "ЖКХ" скачать заявление и прислать сканы заполненных бланков по электронной почте. Заявления будут обработаны в течение пяти дней.