Суд продлил арест трех полицейских из Ставрополя по делу о взятке в 1 млн

Промышленный районный суд Ставрополя продлил меру пресечения для трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ставрополю. Мужчины пробудут под стражей до 2 февраля, передает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Ранее СУ СКР по Ставропольскому краю сообщало, что в октябре 2020 года сотрудники получили от жителя Пензы взятку в один миллион рублей. За эти деньги полицейские должны были не регистрировать факт незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Арестованным вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.