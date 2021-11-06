Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 ноября 2021 19:40

Суд продлил арест трех полицейских из Ставрополя по делу о взятке в 1 млн

Сотрудникам УНК вменяют две статьи
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Промышленный районный суд Ставрополя продлил меру пресечения для трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ставрополю. Мужчины пробудут под стражей до 2 февраля, передает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Ранее СУ СКР по Ставропольскому краю сообщало, что в октябре 2020 года сотрудники получили от жителя Пензы взятку в один миллион рублей. За эти деньги полицейские должны были не регистрировать факт незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Арестованным вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.