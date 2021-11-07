В Ставропольском крае не будут продлевать нерабочие дни

В Ставропольском крае, как и в остальных регионах Северного Кавказа, нерабочие дни продлевать не будут. Установленные указом президента России 20 октября выходные в период 1-7 ноября 2021 года включительно завершаются в понедельник, 8 ноября. Ответ на волнующий многих жителей края вопрос дал губернатор Владимир Владимиров.

- Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала «нерабочей недели», - написал глава региона в соцсети.

Владимиров обратил внимание, что школьники и студенты, как ранее было установлено, с 8 по 15 ноября будут проходить обучение в дистанционном режиме. Никаких изменений в остальном нет.

Напомним, что нерабочие дни продлили в шести регионах России: Новгородской, Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях.