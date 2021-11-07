Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП под Железноводском

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту смертельного ДТП в Иноземцево. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, водитель "Тойоты Камри" совершал разворот с нарушением ПДД. В результате машина допустила столкновение со встречным "Мерседесом" и, вылетив на обочину, перевернулась. Погибли оба водителя.

- Прокуратура города Железноводска проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.