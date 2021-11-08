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Происшествия8 ноября 2021 9:38

На Ставрополье в ДТП с КамАЗом погибла женщина, ребенок попал в реанимацию

Водитель иномарки превысил скорость и въехал прямо под грузовик
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Андроповском округе Ставрополья в аварии с КамАЗом погибли 41-летняя пассажирка, еще один мужчина и ребенок попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, вечером 7 ноября водитель иномарки не выдержал дистанцию с грузовиком и врезался в него. Водитель и двое пассажиров попали в больницу с тяжелыми травмами. Уже в реанимации скончалась женщина, за жизни 14-летнего ребенка и водителя борются врачи.

- Пострадавший водитель за последний год трижды привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. По факту автоаварии проводится проверка, назначены экспертизы, в том числе техническая, которые позволят определить степень ответственности участников, - сказано в сообщении ведомства.