Появилось видео смертельной аварии в Иноземцево с двумя погибшими

В социальных сетях появилось видео жуткого ДТП в Иноземцево, в котором погибли два человека. На кадрах виден момент столкновения "Тойоты Камри" и "Мерседеса".

Согласно предварительной информации, водитель "Тойоты Камри" совершал разворот с нарушением ПДД. В результате машина допустила столкновение со встречным "Мерседесом" и, вылетив на обочину, перевернулась. Погибли оба водителя.

Прокуратура Железноводска уже начала проверку по данному инциденту.

- Прошу каждого водителя соблюдать правила дорожного движения. Из-за невнимательности могут произойти трагедии с каждым, - написал мэр Железноводска Евгений Моисеев.