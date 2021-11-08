Жителям Кисловодска вернули 227 тысяч рублей переплаты за отопление

Жители многоквартирного дома в Кисловодске пожаловались в госжилинспекцию Ставрополья на неправильный расчет цен за отопление в квартирах. Ведомство рассмотрело обращение и выдало предписание вернуть ставропольцам 227 тысяч переплаченных рублей.

- Сумма перерасчета составила 227 тысяч рублей в сторону уменьшения, - рассказали в инспекции.

Управляющая компания при расчете платы за отопление учла нежилую площадь многоквартирного дома. Хотя это было необоснованно: в здании есть общедомовой счетчик газа и крышка котельной. Поэтому каждый потребитель должен платить соответственно общей жилой площади.