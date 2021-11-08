Впервые с 2017 года лес новогодних елок перевезут с площади Ленина на Крепостную гору

Каждую зиму елки ставили с центре Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В декабре 2021 года 34 искусственных елочки установят на Крепостной горе, а не площади Ленина. Впервые с 2017 года ставропольцы не увидят "новогодний лес" в центре Ставрополя. Вместо них на площади Ленина установят главную елку, размером с девятиэтажный дом.

Помимо елок на Крепостной горе появятся огромные буквы "Ставрополь".

- Ставрополь встретит Новый год нарядным и красивым. Как и должно быть. В любых обстоятельствах мы должны подарить этот праздник детям и взрослым, - рассказал первый заммэра города Дмитрий Семенов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, сколько стоит установить огромную новогоднюю елку в центре Ставрополя.