Ставрополец попытался подкупить судью за полмиллиона, но получил штраф в 150 тысяч

В пресс-службе ФСБ Ставропольского края рассказали, что силовики взяли "с поличным" ставропольца при попытке подкупа судьи. Против мужчины завели уголовное дело по статье "покушение на мошенничество".

По данным ведомства, 57-летний житель региона в феврале 2021 года пытался похитить полмиллиона у знакомого с обещанием решить волнующий его земельный вопрос через судью. Однако, во время передачи денег сотрудники ФСБ устроили облаву.

- В январе 2021 года, бравируя контактами с сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и администрации Ставрополя, Казинян В.Ж. предложил потерпевшему содействие в вынесении Промышленным районным судом решения в пользу его интересов по оспариваемому с администрацией вопросу об изменении вида разрешенного использования нежилого помещения. Впоследствии потребовал вознаграждение в размере 500 000 рублей под предлогом дальнейшей передачи денежных средств должностным лицам, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге преступника оштрафовали на 150 тысяч рублей с учетом смягчающих обстоятельств.