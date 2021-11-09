К концу 2021 года аграрии Ставрополья соберут 46 тысяч тонн винограда

В Ставропольском крае планируют собрать 45-46 тысяч тонн винограда к концу 2021 года. Такие показатели соответствуют урожаю 2020 года.

- На сегодняшний день уборочная площадь винограда на Ставрополье составляет 3,8 тыс. га. Это плодоносящая лоза. Всего же в регионе насчитывается 5,5 тыс. га виноградных посадок, что позволяет краю занимать четвертое место в Российской Федерации по площадям и валовому сбору винограда, - заявил глава минсельхоза Ставрополья Сергей Измалков.

Отметим, уборка винограда проходит с августа по середину ноября. Сбором занимаются 27 хозяйств из 12 муниципалитетов Ставропольского края.

Собранный виноград не только реализуют на внутренних рынках региона, но и экспортируют в другие субъекты России.