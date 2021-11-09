Глава Невинномысска назвал сложной текущую эпидситуацию в городе

В настоящий момент лечение в стационаре получают 178 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 280 - с пневмонией

В Невинномысске с начала пандемии COVID-19 болезнь подтвердилась у 8229 жителей, в том числе 7362 случая выздоровления. В настоящий момент лечение в стационаре получают 178 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 280 - с пневмонией. Амбулаторно лечатся еще 689 инфицированных ковидом и 123 человека тоже с пневмонией. О ситуации с коронавирусом в Невинномысске рассказал глава города Михаил Миненков, по словам которого она сложная.

- Прошу всех внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких, пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Только так мы сможем вернуться к привычной жизни, - обратился глава города к горожанам.

Вместе с этим Миненков предупредил о похолодании, особенно автолюбителей, которое ожидается уже 10 ноября. Синоптики прогнозируют гололед и падение температуры до отметок 0...+2 градуса.