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Происшествия10 ноября 2021 10:42

Бизнесвумен из Апанасенковского округа пойдет под суд за невыплату зарплаты

Сотрудники предприятия не получали деньги в период с 2017 по 2018 год
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следственном комитете Ставропольского края возбудили уголовное дело по статье "невыплата заработной платы" против женщины-предпринимателя Апанасенковского муниципалитета.

- Установлено, что индивидуальный предприниматель с июля 2017 года по сентябрь 2018 года не выплачивала заработную плату, а также денежную компенсацию за ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск своему работнику. Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 47 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Следователи завершили расследование и направили дело в суд. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 100 тысяч рублей и ограничение профессиональной деятельности. Степень ответственности установит судья, исходя из всех обстоятельств ситуации.