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Экономика10 ноября 2021 15:05

Инвесторы реализуют проекты в Солнечной долине Кисловодска за 7 млрд рублей

В основном идеи реализуют в туристическо-курортной сфере
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В мэрии Кисловодска сообщили, что ряд инвесторов хотят реализовать восемь проектов в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Солнечная долина". Общий объем инвестирования составил 7 миллиардов рублей.

- Намерения о реализации инвестпроектов в границах Солнечной долины выразили восемь инвесторов. Планируемый объем инвестиций - около 7 млрд рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Известно, что проекты касаются туристической и курортной сфер. Кисловодск - город-курорт, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Гости приезжают в местные здравницы.