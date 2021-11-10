Инвесторы реализуют проекты в Солнечной долине Кисловодска за 7 млрд рублей

В мэрии Кисловодска сообщили, что ряд инвесторов хотят реализовать восемь проектов в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Солнечная долина". Общий объем инвестирования составил 7 миллиардов рублей.

- Намерения о реализации инвестпроектов в границах Солнечной долины выразили восемь инвесторов. Планируемый объем инвестиций - около 7 млрд рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Известно, что проекты касаются туристической и курортной сфер. Кисловодск - город-курорт, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Гости приезжают в местные здравницы.