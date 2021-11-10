В Ставропольском крае за восемь месяцев 2021 года выросла средняя зарплата

Северо-Кавказстат обозначил уровень зарплаты в Ставропольском крае. Согласно статистики за январь-август 2021 года, средняя оплата труда выросла на 8,4% и составила 35,6 тысяч рублей. Реальный ее размер вырос на 1,9%.

Больше всех зарабатывают работники из финансовой и страховой сфер, добытчики полезных ископаемых и сотрудники из области информации и связи. Их зарплата в среднем варьируется от 46 до 56 тысяч рублей. Меньше всего получают занимающиеся административной деятельностью и деятельностью в сфере ЖКХ и водоснабжения. Оплата такого труда, согласно средним значениям статистики, не превышает 30 тысяч рублей.