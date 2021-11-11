В Буденновском округе водитель чудом спасся после ДТП с разорванной машиной

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Буденновской муниципалитете Ставрополья автомобиль слетел с мокрой трассы на большой скорости и перевернулся. Машину буквально смяло, водитель не смог выбраться самостоятельно.

- Прибывшим спасателям пришлось буквально вырезать заблокированного внутри автомобиля водителя. С тяжелыми травмами 34-летний житель округа доставлен в больницу. Автомобиль после ДТП восстановлению, очевидно, не подлежит, - сказано в сообщении Госавтоинспекции региона.

Известно, что мужчина уже 6 раз превышал скорость. В этот раз не обошлось без ДТП. Особо опасно нарушать скоростной режим сейчас из-за мокрого снега.