В Ставропольском крае за время длинных каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась на треть

На Ставрополье «длинные» каникулы позволили снизить почти на треть заболеваемость детей коронавирусом. Об этом шла речь на брифинге в правительстве региона, который провела заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева. Спикер сообщила, что всего сначала пандемии из 103 тыс. заболевших ковидом ставропольцев 5460 – это дети. Сейчас находятся под наблюдением врачей и проходят лечение 1123 ребенка.

Анализ заболеваемости ставропольской детворы за минувшие 3 недели, включая двухнедельные «длинные» каникулы, показал, что если на второй неделе, с учетом сроков инкубационного периода распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалось некоторое увеличение заболеваемости детей на 23 случая (на 5,6%), то уже на третьей неделе их число снизилось на 118, то есть на 27%, Такая же тенденция отмечается и в группе детей школьного возраста, рассказала Наталья Звягинцева.

С учетом этих фактов губернатор Владимир Владимиров поручил региональному минобру вместе с управлением Роспотребнадзора по СК и министерством здравоохранения края оценить эпидобстановку в образовательных учреждениях. Прорабатывается вопрос о возвращении школ, которые сейчас находятся на удаленке, в очный формат обучения.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 511 человек. Число зараженных в регионе достигло 103080. За сутки от коронавируса скончалось 43 человека. Победить болезнь за вчерашний день смогли 339 человек. За сутки 5102 человека в нашем крае получили первый компонент вакцины. Второй компонент – 2019 жителей Ставрополья.