90-летняя пенсионерка из Алагира сделала прививку против COVID-19

Фото: пресс-служба минздрава Северной Осетии

В Северной Осетии 11 ноября 2021 года привику от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" сделала 90-летняя Валентина Душкина из Алагира. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

- Продолжается массовая иммунизация населения против Covid-19. Главная цель достижение коллективного иммунитета - это позволит остановить распространение вируса. Особое внимание необходимо уделить вакцинации старшего поколения, пожилые люди входят в группу риска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и переносят болезнь наиболее тяжел, - комментируют в ведомстве.

Отмечается, что Валентина Васильевна перенесла вакцинацию хорошо, и серьезных побочных эффектов не чувствует.

Всего в Северной Осетии прививку сделали около 176 тысяч жителей республики.