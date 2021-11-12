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Происшествия12 ноября 2021 11:23

На Ставрополье мужчина незаконно вырубил леса на 200 тысяч рублей

Против него завели уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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МВД Ставропольского края сообщило, что следователи завели уголовное дело против жителя хутора Дыдымкин, который незаконно вырубил посаженные деревья. Он решил срубить три акации и отвезти к себе домой, но по пути его остановила полиция.

Вырубка лесов, которые являются муниципальной собственность и ответственностью, без документов запрещена. Если возникают проблемы с сухостоем, нужно сообщить об этом в администрацию и потребовать принять меры.

Против мужчины завели уголовное дело, которое уже направили в суд.