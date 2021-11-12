На Ставрополье мужчина незаконно вырубил леса на 200 тысяч рублей

МВД Ставропольского края сообщило, что следователи завели уголовное дело против жителя хутора Дыдымкин, который незаконно вырубил посаженные деревья. Он решил срубить три акации и отвезти к себе домой, но по пути его остановила полиция.

Вырубка лесов, которые являются муниципальной собственность и ответственностью, без документов запрещена. Если возникают проблемы с сухостоем, нужно сообщить об этом в администрацию и потребовать принять меры.

Против мужчины завели уголовное дело, которое уже направили в суд.