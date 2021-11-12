За умение работать с искусственным интеллектом школьники из Невинномысска получили миллион рублей

Победители конкурса.

Артём Башин, Дмитрий Ярухин и Дионис Кононенко, учащиеся невинномысского детского технопарка «Кванториум», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и АО «МХК «ЕвроХим», признаны лучшими в номинации «Искусственный интеллект в робототехнике». За победу ребята получили 1 млн рублей.

Конкурс, организованный Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта, проводился в рамках Года науки и технологий в России на платформе AIIJC. Конкурсанты должны были пройти несколько его этапов: сначала индивидуально решить квалификационные задачи, а затем, объединившись в команды, выбрать один из десяти тематических треков и уже в ходе основного этапа конкурса разработать решения для использования в таких сферах, как инклюзивная среда, обработка естественного языка (NLP), нейромаркетинг, транспорт, геосервисы, медицина, образование, подбор персонала, робототехника и креативные индустрии.

Примечательно, что все разработанные компаниями экосистемы и подразделениями Сбера задания представляли собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом.

- Мы с ребятами до сих пор пребываем в шоке от победы. Мы столько готовились, много работали и вот наконец заслуженный результат приложенных усилий и стараний! Наше задание было сложным, но от этого ещё более интересным, и мы очень рады, что смогли так успешно его выполнить. Спасибо большое организаторам конкурса, мы очень довольны всеми мероприятиями, предусмотренными программой. И было круто встретиться с ребятами со всей страны, также увлеченными искусственным интеллектом, - поделился впечатлениями Артём Башин.

За всё время проведения отборочных соревнований к конкурсу присоединились более 26 тысяч участников из 101 страны мира. В финал вышли 45 команд. Авторы самых перспективных разработок получат сертификаты на образовательные курсы в ведущих российских вузах и приглашения на стажировку в Сбер и компании экосистемы.

Напомним, проект создания второго на Ставрополье технопарка «Кванториум» реализован совместно Министерством просвещения России, правительством СК, администрацией Невинномысска, Фондом Андрея Мельниченко и АО «МХК «ЕвроХим». Закупку оборудования осуществили в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».