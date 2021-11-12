На Ставрополье сын до смерти избил сожителя матери, который пытался выжить его из дома

В Следственном комитете Ставропольского края 40-летний мужчина пойдет под суд по статье "умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего". Он до смерти избил сожителя своей матери, который был негативно настроен против него.

- Ночью 4 ноября текущего года на территории одного из домовладений села Александрия Благодарненского городского округа между подозреваемым и сожителем его матери произошел конфликт, так как мужчина был против посещения сыном матери в их домовладении. В ходе ссоры подозреваемый ударил ногой в грудь потерпевшего. От полученных телесных повреждений 64-летний потерпевший скончался, - сказано в сообщении ведомства.

Преступника задержали, расследование дела продолжается.