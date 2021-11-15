47 человек ликвидировали разгерметизацию цистерны на заводе Невинномысска

Фото: МЧС Ставрополья

На одном из предприятий Невинномысска разгерметизировалась цистерна с азото-аммиачным газом. Пострадавших и погибших нет, взрыва и возгорания не последовало.

- На открытой территории в промышленной зоне произошел локальный пропуск на фланцевом соединении резервной цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси. Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия, - рассказали в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Для ликвидации пропуска газа привлекли 47 человек и 15 единиц техники.