У жительницы Ставрополя нашли 6 кг трамадола, который отпускают по рецепту

В МВД Ставропольского края сообщили, что против 54-летней жительницы краевой столицы завели уголовное дело за попытку сбыта сильнодействующих веществ. В ее квартире нашли 6 кг трамадола, который отпускают строго по рецепту.

- При обследовании транспортного средства и обыска по месту жительства женщины обнаружили и изъяли крупную партию запрещенного к продаже без рецепта лекарства в количестве более 13,6 тысяч таблеток, которые в своем составе содержат сильнодействующее вещество - трамадол общей массой порядка шести килограммов, - сказано в сообщении ведомства.

Следователи выяснили, что женщина продавала лекарства своим знакомым из Ставропольского края и даже отправляла в другие регионы. Уголовное дело уже направили в суд, ей грозит штраф или тюремный срок - зависит от решения судьи.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в одну из ставропольских исправительных колоний пытались передать эклеры с начинкой из наркотиков. Несколько пакетиков с разными веществами учуяли два служебных пса.