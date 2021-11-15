На Ставрополье в октябре 2021 года подорожали картофель, огурцы и помидоры

Северо-Кавказстат сообщил, что на Ставрополье в октябре 2021 года повысились цены на продукты: мясо, овощи и т.д. Особенно сильно изменилась стоимость свежих овощей по сравнению с сентябрьскими ценами.

- Цены на помидоры свежие увеличились в 1,8 раза, огурцы свежие – на 48,3%, картофель – на 26,0%, апельсины – на 8,7%, чеснок – на 7,7%, зелень свежую – на 5,3%, лук репчатый – на 3,9%, свеклу столовую – на 2,3%, капусту белокочанную свежую – на 2,0%, - сказано в сообщении ведомства.

Также подорожали фрукты: груши – на 7,5%, бананы – на 7,0%, виноград – на 6,2%. А вот на лимоны, яблоки и морковь цена упала. Отметим, недавно яблоки ставропольских производителей победили во всероссийском конкурсе, их признали самыми вкусными.

Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым местные жители спросили, почему так выросли цены на картофель. Глава региона ответил, что дело в перекупщиках и местах сбыта. Также он отметил, что при рыночной экономике рост цен - обычное явление.