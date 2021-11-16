В Северной Осетии открылась онлайн-школа по подготовке выпускников к ЕГЭ

Старшеклассники Северной Осетии смогут бесплатно подготовиться к Единому государственному экзамену. Специально для будущих выпускников Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания совместно с СОРИПКРО запущен проект по подготовке к ЕГЭ.

- Теперь у учащихся 10 и 11 классов есть возможность посещать бесплатные онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ, которые будут проходить с 15 ноября 2021 года до 20 мая 2022 года, - сообщила на еженедельном аппаратном совещании временно исполняющая обязанности министра образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

Как сообщили в республиканском Минобразования, онлайн-занятия для выпускников проводят лучшие преподаватели и методисты Северной Осетии. С расписанием онлайн-занятий можно ознакомиться здесь.