В Ставрополе спасли котенка, который просидел на елке несколько дней

Фото: пресс-служба ПАСС СК
В Ставрополе спасатели противопожарной и аварийно-спасательной службы помогли котенку, который просидел на елке несколько дней. Выяснилось, что животное залезло на самую верхушку хвойного дерева. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе ПАСС СК.
Сообщается, что операция по спасению пушистого комочка прошла 15 ноября в краевом центре.
Котенок ловко забрался на макушку высокой ели, а вот слезть с нее самостоятельно не смог. На ветке испуганное животное просидело 2 дня.
После чего хвостатого «альпиниста» нашла его хозяйка. Женщина сначала попробовала самостоятельно помочь питомцу, но не смогла. На просьбу горожанки оперативно откликнулись местные спасатели.
С помощью лестницы пассовцы добрались до верхушки ели и сняли измученное животное, которое спустили на землю и передали хозяйке.