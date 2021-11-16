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Происшествия16 ноября 2021 11:37

В Ставрополе спасли котенка, который просидел на елке несколько дней

Котенок ловко забрался на макушку высокой ели, а вот слезть с нее самостоятельно не смог
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
Фото: пресс-служба ПАСС СК

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ставрополе спасатели противопожарной и аварийно-спасательной службы помогли котенку, который просидел на елке несколько дней. Выяснилось, что животное залезло на самую верхушку хвойного дерева. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

Сообщается, что операция по спасению пушистого комочка прошла 15 ноября в краевом центре.

Котенок ловко забрался на макушку высокой ели, а вот слезть с нее самостоятельно не смог. На ветке испуганное животное просидело 2 дня.

После чего хвостатого «альпиниста» нашла его хозяйка. Женщина сначала попробовала самостоятельно помочь питомцу, но не смогла. На просьбу горожанки оперативно откликнулись местные спасатели.

С помощью лестницы пассовцы добрались до верхушки ели и сняли измученное животное, которое спустили на землю и передали хозяйке.