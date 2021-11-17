Мужчина, планирующий нападение на полицейских в Каспийске, получил 11 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который собирался напасть на полицейских в Каспийске. В 2019 году он хотел сбить нескольких сотрудников МВД на автомобиле и открыть по ним огонь.

- В соответствии с приговором суда Агададашев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет 6 месяцев в тюрьме, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Мужчина вступил в террористическую организацию и подбивал на это двух друзей, но они отказались. Тогда он разработал план самостоятельно: изначально он хотел влететь на машине на КПП, достать топор с ножом и зарубить полицейских. Но позже решил доработать некоторые детали.

Он добыл пистолет с патронами, но в 2020 году его рассекретили и арестовали. Он прошел по двум статьям: за участие в запрещенной организации и попытке совершить теракт.