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Происшествия18 ноября 2021 8:42

На Ставрополье бригадир и работники колхоза украли 225 млн рублей

Их арестовала полиция, одного подозреваемого объявили в федеральный розыск
Евгений КВИТКО
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В МВД Ставропольского края рассказали, что полиция задержала бригадира колхоза и несколько его сообщников за крупную кражу и причинение имущественного ущерба. Они продавали крупы и зерно по заниженной стоимости и в итоге "нажились" на 225 миллионов рублей.

По данным следствия, преступники сговорились и начали подделывать документы об объемах жатвы и стоимости сельхозкультур. Бригадир продал ячмень по заниженной стоимости, уменьшив сумму на 1,3 миллиона рублей. Также они внесли ложные данные об урожае гороха, образовался излишек в 900 тонн за 15 миллионов.

Они незаконно реализовывали партии собранных культур и таким образом получили 225 миллионов рублей.

Против всех участников сговора завели уголовные дела, одного - который скрылся - объявили в федеральный розыск. Расследование продолжается.