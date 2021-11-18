Прокуратура начала проверку после жуткого ДТП под Невинномысском

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту ДТП под Невинномысском, в котором пострадали мать и ее совершеннолетний сын. Об этом заявила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась на трассе, соединяющей Ставрополь и Невинномысск. Женщина на "Ладе Гранта" ехала с сыном домой. На высокой скорости она зацепила колесом обочину, из-за чего ее снесло в отбойник. В итоге машина стала переворачиваться, и водитель вылетела через переднее стекло. По предположению источника "КП-Ставрополь", женщина не была пристегнута.

- У парня травматический шок, он в сознании. Медики все равно отправили его в центральную городскую больницу города Невинномысск. За жизнь матери борются, у нее страшные травмы, - рассказывал собеседник издания.

Прокуратура начала собственную проверку инцидента.

- По данному факту прокуратурой Кочубеевского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.