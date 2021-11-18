Собака-инвалид из приюта в Ставрополе улетела жить в США

Собака-инвалид из приюта в Ставрополе через 5 лет нашла дом в США

В Ставрополе из приюта для бездомных животных «Лучший друг» семья из США забрала покалеченную собаку. Взрослого пса, лишившегося лапы и глаза после ДТП в Михайловске, 5 лет пытались пристроить, но никто не решался становиться хозяином особенному животному. К тому же собака, которую назвали Гладиатором, крупного размера.

Но в 2021 году произошло практически невозможное. Через столько лет безуспешных попыток найти псу-инвалиду дом отозвалась семья из Америки. Гладиатор улетел жить в другую страну, на другой континент. Теперь пес провожает закаты у океана и живет в красивом доме с любящей хозяйкой. Посмотрите, как он изменился в заботливых руках.

- Ставропольский пес Гладиатор гуляет по берегу океана, - показывает волонтер видео со счастливой собакой. - Многие его знали, гуляли с ним и гладили, но никто так и не решился взять домой. А теперь он живет в Америке и гуляет по пляжу на закате. Его семья нашлась на другом континенте. Нашлась и не побоялась препятствий! Разве это не чудо?