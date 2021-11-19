520 новых случаев коронавируса выявили на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 520 человек, общее число инфицированных составило 107189 человек. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

- За сутки из-под медицинского наблюдения выписано 489 человек. Всего выздоровевших уже около 82 тысяч. К сожалению, есть новые смерти на фоне коронавируса, соболезнования родным скончавшихся, - заявил политик.

К 19 ноября из больниц выписали 489 пациентов с COVID-19, скончались 42 человека. Владимиров напомнил о важности вакцинации в борьбе с пандемией.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в настоящий момент в регионе остаются свободными 14% ковид-коек, которые разворачивают не только на базе медицинских учреждений, но и в спортивных залах, гостиницах и т.д.