В субботу в Ставрополе стартует продуктовая ярмарка выходного дня

20 ноября в Ставрополе открывают две площадки, на которых развернется ярмарка выходного дня. Ставропольские фермеры и аграрии представят свою продукцию по цене ниже, чем в магазинах.

- В Ставрополе работает ежедневная ярмарка на улице Объездной, 12, которая ждет покупателей с 10:00, - сказано в сообщении администрации Ставрополя.

Обе площадки будут работать до 16:00 с соблюдением всех санитарных норм. Сейчас ярмарки пользуются популярностью среди населения, каждую неделю на них реализуют тонны продукции.