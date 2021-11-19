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Общество19 ноября 2021 8:06

В субботу в Ставрополе стартует продуктовая ярмарка выходного дня

Региональные фермеры и аграрии представят свои товары
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

20 ноября в Ставрополе открывают две площадки, на которых развернется ярмарка выходного дня. Ставропольские фермеры и аграрии представят свою продукцию по цене ниже, чем в магазинах.

- В Ставрополе работает ежедневная ярмарка на улице Объездной, 12, которая ждет покупателей с 10:00, - сказано в сообщении администрации Ставрополя.

Обе площадки будут работать до 16:00 с соблюдением всех санитарных норм. Сейчас ярмарки пользуются популярностью среди населения, каждую неделю на них реализуют тонны продукции.