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Общество20 ноября 2021 5:19

39 больных скончались от коронавируса в Ставропольском крае

Заболевших за сутки больше, чем те, кого выписали с выздоровлением
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежие данные по коронавирусу в Ставропольском крае. По состоянию на 20 ноября 2021 года, в регионе:

- 107714 случаев заражения (+525);

- 82251 выздоровевших (+381);

- 4853 умерших (+39).

Глава Ставрополья также объявил, что за время пандемии в регионе сделали больше трех миллионов тестов на Covid-19.

- Сейчас важно сохранить интенсивный темп вакцинации. Условия для этого созданы. Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 979,7 тысяч ставропольчан. Около 10 тысяч из них - только за последние сутки, - написал Владимиров.