Юрист компании из Ессентуков обманул мать пострадавшего в ДТП парня

Следователи ОМВД России по Ессентукам закончили расследование уголовного дела, возбужденного против жителя Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ставропольского края.

Будучи агентом одной из юридических компаний, мужчина предложил правовую помощь женщине, у которой сын попал в ДТП. На имя потерпевшей был открыт счет, но о нем она не знала. Тогда злоумышленник решил снять деньги, уверяя коллег, что клиентка не может этого сделать из-за состояния здоровья, и потратил средства на личные нужды. Ущерб - около 200 тысяч рублей. Мужчину обвиняют в мошенничеств в крупном размере.

- В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.