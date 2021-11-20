Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 ноября 2021 8:20

Юрист компании из Ессентуков обманул мать пострадавшего в ДТП парня

Дело передано в суд
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следователи ОМВД России по Ессентукам закончили расследование уголовного дела, возбужденного против жителя Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ставропольского края.

Будучи агентом одной из юридических компаний, мужчина предложил правовую помощь женщине, у которой сын попал в ДТП. На имя потерпевшей был открыт счет, но о нем она не знала. Тогда злоумышленник решил снять деньги, уверяя коллег, что клиентка не может этого сделать из-за состояния здоровья, и потратил средства на личные нужды. Ущерб - около 200 тысяч рублей. Мужчину обвиняют в мошенничеств в крупном размере.

- В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.