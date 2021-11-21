После лобового столкновения двух авто на Ставрополье 5 человек попали в больницу

Фото с места аварии: УГИБДД по СК

В Левокумском округе Ставропольского края 21 ноября 2021 года произошла авария с пятью пострадавшими. Все они были доставлены в больницу после лобового столкновения двух легковушек, которое произошло из-за нарушения правил обгона.

В УГИБДД по региону уточнили, что ДТП случилось около 13 часов на 153 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды".

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан, совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Лада Ларгус. От удара оба транспортных средства съехали в обочину, - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

Как известно, госпитализированы оба водителя, один пассажир Лады и два пассажира Ниссан.

- Установлено, что за рулём иномарки находился 44-летний житель Шпаковского округа, который признаков опьянения не имеет, - добавили инспекторы. - На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.