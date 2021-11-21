На Ставрополье потеплеет до +15 градусов

В Ставропольском крае ожидается потепление до +15 градусов. Именно такую дневную температуру воздуха прогнозируют синоптики на 23 ноября 2021 года.

По данным сайта Ставропольского гидрометцентра, 22 ноября в регионе произойдет повышение температуры до +14 градусов. Осадков в понедельник не обещают, во вторник в конце дня в западной части края местами пройдет небольшой дождь.

При этом в ночь на 23 ноября 2021 года температура воздуха в регионе упадет до значения -1 градус.

В Ставрополе 22 ноября в дневное время прогнозируют +10...+12 градусов и солнечную погоду. На следующий день температура воздуха в городе поднимется до +12...+14 градусов.

Ветер в первые два дня новой недели будет дуть в западном направлении со скоростью 8-10 метров в секунду в Ставрополе и 5-10 метров в секунду по краю.