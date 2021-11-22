Водитель Mercedes, который превышал скорость 60 раз, устроил тройное ДТП в Ставрополе

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

ГИБДД Ставропольского края рассказала, что ночью 22 ноября в Ставрополе по улице Доваторцев водитель Mercedes устроил тройное ДТП. Два человека пострадали, их госпитализировали в больницу.

Причиной аварии стало превышение скорости водителем Mercedes. Он уже привлекался к ответственности 60 раз меньше чем за год - ему всего 18 лет. Он и его пассажирка 19-лет оказались в больнице.

- Не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем БМВ 640I, который двигался в попутном направлении. По инерции автомобиль БМВ въехал во впереди движущийся автомобиль Лада Приора, а Мерседес сбил дорожное ограждение, - пояснили в ГИБДД.

Уже проводится проверка, виновника привлекут к ответственности.