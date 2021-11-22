Глава детсада в Ипатовском округе Ставрополья забирала премии у сотрудников

В Ипатовском городском округе Ставропольского края заведующая детского сада подозревается в превышении полномочий. Против нее завели уголовное дело по соответствующей статье за то, что она забирала премии у сотрудников учреждения.

- По данным следствия, с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года подозреваемая потребовала от трех сотрудников детского сада отдавать ей начисленные премии. Опасаясь потерять работу, подчинённые передали подозреваемой денежные средства на общую сумму более 26 тысяч рублей, - сказано в сообщении Следственного комитета региона.

Сейчас проходят проверки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Буденновском округе глаза сельского совета тоже нажилась на премиях сотрудников, только она успела "положить в карман" больше миллиона рублей.