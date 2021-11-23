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Здоровье23 ноября 2021 5:01

Почти 83 тысячи жителей Ставрополья смогли победить коронавирус с начала пандемии

За последние сутки из больниц выписали 164 человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С начала пандемии в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 82,8 тысяч человек, в том числе 164 пациента за прошедшие сутки. На 23 ноября в регионе зафиксировали 530 новых случаев COVID-19, скончались 34 человека.

- Вчера почти 2,3 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего за все время – уже более 993 тысяч человек, - рассказал о ходе прививочной кампании губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Отметим, заболеваемость остается на высоком уровне, однако смертность падает. Также число госпитализаций с пневмонией уменьшилось почти на 25% за неделю.