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Общество23 ноября 2021 8:40

В Ессентуках остановили незаконное строительство двух многоэтажек в центре города

Судебные приставы ежедневно выезжают на стройку, чтобы проконтролировать демонтаж конструкций
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ессентукский городской суд постановил, что капитальное строительство двух многоэтажных зданий в центре города-курорта нужно остановить. Приставы уже выполнили решение суда и теперь ежедневно проверяют исполнение требований ведомства со стороны застройщика.

- Прокурор Ессентуков обратился с исковым заявлением в суд к собственнику строящихся объектов капитального строительства о признании построек самовольными и их сносе, также прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на данном земельном участке, - сказано в сообщении пресс-службы УФССП Ставрополья.

Суд удовлетворил ходатайство, приставы вручили уведомление застройщику и опечатали все входы на участок строительства.