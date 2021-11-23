В Ессентуках остановили незаконное строительство двух многоэтажек в центре города

Ессентукский городской суд постановил, что капитальное строительство двух многоэтажных зданий в центре города-курорта нужно остановить. Приставы уже выполнили решение суда и теперь ежедневно проверяют исполнение требований ведомства со стороны застройщика.

- Прокурор Ессентуков обратился с исковым заявлением в суд к собственнику строящихся объектов капитального строительства о признании построек самовольными и их сносе, также прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на данном земельном участке, - сказано в сообщении пресс-службы УФССП Ставрополья.

Суд удовлетворил ходатайство, приставы вручили уведомление застройщику и опечатали все входы на участок строительства.