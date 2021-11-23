Губернатор проводит опрос о строительстве новой объездной в Ставрополе

Фото: vladimirvladimirov5807

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей страничке в социальной сети Instagram проводит опрос среди жителей региона. Тема - идея строительства автодорожного объезда Ставрополя - от гипермаркета «Лента» на Кулакова до 45-й параллели.

Согласно плану будущей трассы, ее появление поможет разгрузить «артерии» краевой столицы - проспект Кулакова, улицы Ленина и Доваторцев, а также другие дороги в Промышленном районе и в центре города. Пока в этих районах отмечается самое интенсивное движение и самые длинные пробки в утреннее и вечернее время. Что оказывает влияние в том числе на работу экстренных служб, чьи автомобили не всегда могут преодолеть маршрут за короткое время.

Фото: vladimirvladimirov5807

Если построить новую дорогу, из Михайловска можно будет попасть в Юго-Западный район Ставрополя, не заезжая в город. Проработка трассы этого пути уже завершается. План можно видеть на схеме, которую мы прикрепили выше.

- Вы видите, что трасса может затронуть территорию Русского леса – около 0,1% его площади. Теоретически, новую объездную можно пустить и в обход. Но это сделает ее на пару десятков километров длиннее – так себе будет объезд, - отмечает глава Ставрополья. - А стоимость такого объекта будет как четверть или треть от всего краевого бюджета. Построить такое быстро – нереально.

При этом, продолжает Владимиров, приступить к проектированию можно только после того, как будет услышано мнение самих ставропольцев. Его можно оставить на голосовании в сторис на странице губернатора vladimirvladimirov5807.