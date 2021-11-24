В ГИБДД Ставрополья предостерегли водителей о скользких дорогах и тумане

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края предупредили водителей и пешеходов о тяжелой ситуации на дорогах из-за погоды. В ближайшие дни в регионе выпадет снег с дождем, видимость сильно ухудшится из-за тумана.

- Скорость должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям. По возможности, стоит отложить ночные поездки до наступления светового дня, проявлять осторожность в местах возможного появления пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, - рассказали в ведомстве.

Пешеходы должны понимать, что водители могут их просто не заметить из-за тумана и плохого освещения, поэтому они должны соблюдать осторожность.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 23 и 24 ноября ближе к ночи на Ставрополье придут заморозки.