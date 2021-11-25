На реализацию нацпроектов в 2022 году из бюджета Ставрополья направят 23 млрд

В Ставропольском крае на реализацию национальных проектов в 2022 году выделят почти 23 миллиарда рублей. Власти проведут работы по программам, связанными с образованием, здравоохранением, дорожным хозяйством и т.д.

- Главный финансовый документ Ставрополья остается социальным - он в первую очередь адресован людям. Но вместе с тем бюджет обеспечит необходимую поддержку экономике, реализацию инфраструктурных проектов. Это позволит в следующем году в полной мере поддержать все процессы развития в крае, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

В частности, более 16 миллиардов потратят на строительство новых школ, поликлиник и больниц, капитальный ремонт водоводов и т.д. Отметим, в 2021 году Ставрополье показало хорошие показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - регион вошел в тройку лидеров по качеству трасс.